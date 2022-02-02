تحقيقات النيابة تكشف المعلومات الجنائية السابقة للص الشقق فى المقطم

كتب ـ سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة الشقق السكنية فى منطقة المقطم اعتاد الإجرام وله معلومات جنائية سابقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (بعض المقتنيات) من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق، والدخول من الشباك"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).