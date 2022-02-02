تجديد حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا وحاولوا سرقة سيدة داخل شقتها بحلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس سيدة ورجلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما كونوا تشكيلا عصابيا وتنكروا فى زى منتقبات وحاولوا سرقة سيدة داخل شقتها.

وتلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بأنها أثناء تواجدها داخل شقتها طرق بعض الأشخاص على بابها، وباستبيان الأمر فوجئت بسيدتين "ترتديان النقاب" تعديا عليها بالضرب وكتما أنفاسها فى محاوله لتوثيقها باستخدام "أفيز بلاستكى" كان بحوزتهما، إلا أنها استغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبط إحداهما.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بضبط إحدى السيدات، وبمناقشتها بما جاء بأقوال المبلغة أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع سائقين، أحدهما كان معها فى الشقة وتنكر فى زى منتقبة والثانى كان يؤمن مهمة السرقة فى الشارع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائقين، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "مطواة"، وعدد 5 أفيز بلاستكى "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة".

وقال السائقان أمام رجال مباحث القاهرة، أنهما استغلا تواجد المجنى عليها بمفردها، وتوجها لمحل الواقعة عقب ارتداء احدهما مع المتهمة الأولى الزى النسائى "النقاب"، وكان بحوزتهما المضبوطات، حيث صعد أحدهما والسيدة للشقة محل البلاغ وطرقا على بابها، ولدى فتحها قاما بدفعها وكتم أنفاسها بالأيدى فى محاولة لتوثيقها باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، إلا أنها استغاثت فتمكن هو والمتهم الثانى من الهرب.

وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمان الأولى والثانى أيدها، وأقر باقتصار دوره على التأمين والانتظار أسفل منزل المجنى عليها، تحسباً لعودة زوجها من الخارج، وباستدعاء المجنى عليها اتهمتهم بالشروع فى سرقتها بالإكراه فتم حبسهم.