تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته فى القاهرة بسبب خلافات لـ21 فبراير

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة زوج بتهمة قتل زوجته لشكه بسلوكها، لجلسة 21 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين أيمن عبد الخالق و محمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 1480 لستة 2021 جنايات قسم شرطة مايو قيام المتهم، تاجر عجوة، بقتل زوجته المجني عليها عمدا، بأن أطبق بيديه علي عنقها فخرت قتيله باسفكسيا كتم الأنفاس، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلا وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد" نجل المتهم "، عامل دليفري، أنه ورد له من والده المتهم اتصال هاتفي، أنه عاد لمسكنه ووجد زوجته مقتولة، وقرر له أنه سوف يهرب حتى يثبت براءته، فانتقل إلى وحدة المباحث وانتقل رفقتهم، وأبصر المتوفاة مسجاة علي ظهرها، وأضاف أن والده وراء ارتكاب الواقعة، نظرا لشكه الدائم في سلوكها.