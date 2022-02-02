وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من رئيس الوزراء الباكستاني، حيث شدد الأخير على ضرورة التحرك الدولي الجماعي لمواجهة التهديد الذي تشكله ميليشيات الإرهاب واتخاذ موقف دولي حازم للتصدي للإرهاب بكل أشكاله.



من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لرئيس وزراء باكستان لموقف بلاده وما أبداه من مشاعر تضامن صادقة تجاه دولة الإمارات.



وفي السياق، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفيًا من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، أدان خلاله الهجمات الإرهابية الأخيرة لميليشيات الحوثي على دولة الإمارات.



وأكد الدبيبة، تضامن بلاده مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لموقف ليبيا المتضامن مع دولة الإمارات وما أبداه الدبيبة من مشاعر أخوية تجاه دولة الإمارات و شعبها.