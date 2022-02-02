اليوم السابع: الرئيس يستعرض الموقف التنفيذى لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يستعرض الموقف التنفيذى والإنشائى لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يوجه باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية فى إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة وإعداد كوادر ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال.

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