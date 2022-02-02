اليمن: جماعة الحوثى ارتكبت 1134 حالة إختطاف واخفاء قسرى خلال 2021

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأربعاء، بأنها سجلت 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم 35 طفلاً، و38 إمرأة، و92 حالة إخفاء قسري بينهم نساء وأطفال و42 حالة تعذيب وسوء معاملة في محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، والمحويت، وريمة، والجوف، البيضاء،والضالع، وأمانة العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران.

وأشار التقرير، إلى توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة إتخاذ دروع بشرية، و4 حالات تصفية داخل السجون، و6 حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون، و3 حالات وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية، لافتا إلى أن جرائم التعذيب تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل والحرق بالسجائر والاذلال، مؤكداً أن جماعة الحوثى ارتكبت جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسي والاغتصاب.