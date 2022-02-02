وذكرت المنظمة - فى تقرير أوردته قناة اليمن الفضائية - أن لجنة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح ألفين و190 أسرة بما يعادل 13 ألفًا و140 فردًا، مرة واحدة على الأقل، خلال يناير الماضى.

وأوضح التقرير أن معظم النازحين تشردوا جراء الصراع بمحافظات شبوة والحديدة وتعز ومأرب.