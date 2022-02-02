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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، نزوح أكثر من 13 ألف شخص فى اليمن جراء الصراع، خلال يناير الماضي.

وذكرت المنظمة - فى تقرير أوردته قناة اليمن الفضائية - أن لجنة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح ألفين و190 أسرة بما يعادل 13 ألفًا و140 فردًا، مرة واحدة على الأقل، خلال يناير الماضى. وأوضح التقرير أن معظم النازحين تشردوا جراء الصراع بمحافظات شبوة والحديدة وتعز ومأرب.

يذكرأن، أعلن المرصد اليمنى للألغام، مقتل مدنى وعاملين اثنين خلال تفكيك عبوة ناسفة لجماعة الحوثى فى مديرية حريب جنوب محافظة مأرب، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الألغام إلى 52 قتيلاً و55 جريحًا فى غضون أقل من شهر.

وذكر المرصد - وفقًا لقناة (اليمن الإخبارية) - أن عبوة ناسفة للحوثيين انفجرت أثناء محاولة تفكيكها فى منطقة جراذا التابعة لمديرية حريب، موضحًا أن الانفجار أسفر عن مقتل المواطن وعاملين اثنين ضمن فريق هندسى لنزع الألغام تابع لألوية العمالقة.

كانت قوات العمالقة أعلنت أمس تفكيك كميات كبيرة من العبوات الناسفة خلفتها الحوثى فى مديرية حريب جنوبى مأرب، موضحة أن العبوات الناسفة زرعتها الت الحوثية فى مناطق واسعة من مديرية حريب.

وأضافت أن الفرق الهندسية نفذت عمليات مسح ميدانية وتطهير المناطق والوديان والطرقات فى حريب، مشيرة إلى انتزاع الفرق الهندسية آلاف الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، زرعتها الحوثى بطريقة همجية ومموهة فى مديريات محافظتى شبوة ومأرب.