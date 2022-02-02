المؤبد لزوجة والإعدام شنقا لعشيقها لقتلهما زوجها والتخلص من جثته بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها منذ قليل، بالسجن المؤبد لزوجة والإعدام شنقا لعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته في ترعة ناحية صان الحجر.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 2495 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة صان الحجر، نهاية شهر يوليو من عام 2020، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرورؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "مصباح إ ع 37سنة، خفير نظامى من قوة مركز شرطة فاقوس، مُقيم بقرية "النمروط" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، غارقًا فى مياه ترعة بدائرة مركز شرطة صان الحجر، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، وتبين وجود إصابات ظاهرية فى الجثمان، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.



وتبين من التحريات وجود علاقة محرمة بين "سمر ص ح أ" 31 سنة ربة منزل زوجة الخفير، و"محمود ي ع إ" 40 سنة مقيم قرية النمروط، من ذات القرية وعلى صلة صداقة بالمجنى عليه، واتفقا سويا على التخلص منه لكى يحلو لهما الجو، فقام عشيقها باستدراجه بحجة تعليمه السباحة، وقام بالانقضاض على المجنى عليه وخنقه، وتخلص من جثته بمياه ترعة ناحية رمسيس بصان الحجر، وتم القبض على الزوجة وعشيقها، وإحالتهما إلى نيابة الحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، التى قررت بمعرفة عمر الفاروق، وكيل النائب العام بحبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد و إحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.