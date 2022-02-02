وأشار الفارس -اليوم /الأربعاء/ عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعين الـ37 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج والـ25 الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي - إلى وجود محاذير تستدعي مواصلة توخي الحذر ومراقبة تطورات السوق في ظل المتحورات الجديدة لجائحة (كوفيد 19) وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم متوقعا ان "تأثيرات متحور (أوميكرون) ربما تكون طفيفة في ظل التوسع في توزيع اللقاحات".



وذكر أن (أوبك) تعمل بمسؤولية في اتخاذ قراراتها بصورة جماعية توافقية ليصب في مصلحة جميع الأطراف وتضمن نمو الاقتصاد العالمي وتوازن أسواق النفط.وأشاد بنتائج اجتماع (أوبك بلس) الذي يتماشى مع استراتيجيتها في رفع الانتاج منذ شهر أغسطس 2021 اذ اثبتت فاعليتها في أمن الامدادات في السوق مبينا انه يتم مراجعتها بشكل شهري في إطار تحقيق الاستقرار.



وأشاد فارس بالتزام الدول الأعضاء المشاركة في (أوبك بلس) باتفاق اعلان التعاون والذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق ويضمن أمن الإمدادات.واكد ان الاجتماعات الشهرية تحقق الكثير من الشفافية والاستجابة الإيجابية في سوق يشهد متغيرات متسارعة مشددا على ان (أوبك بلس) من خلال التشاور والتنسيق والتوافق الجماعي تقوم بكل ما يسهم ويدعم استقرار الاسواق وتوازنها.



وضم وفد الكويت إلى الاجتماعين اضافة للوزير الفارس كلا من محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.



كانت أمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أعلنت ان اجتماعا وزاريا للدول الأعضاء في تحالف (أوبك +) سيعقد عبر تقنية فيديو كونفرنس) وإن تحالف (أوبك +) الذي يضم أعضاء (أوبك) ومنتجين من خارجها سيناقش خلال الاجتماع الوزاري ال25 مراجعة سياسة الإنتاج والخطة الحالية التي تستهدف الزيادة التدريجية في الأسواق.