"الكهرباء" تحرر 3 ملايين و100 ألف محضر سرقة تيار خلال العام الماضى

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 تشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائي لتقليل حجم الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركات و الحفاظ على حق الدولة، موكدًا أن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع شرطة الكهرباء.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع'، أن إجمالى عدد المحاضر بلغت ما يقرب من 3 مليون 100 الف محضر، موضحا أن هناك تنسيق تام بين شركات توزيع الكهرباء ومباحث شرطة الكهرباء لضبط المخالفين والحفاظ على حق الدولة.

وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء تطبق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي او من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء ، موكدا أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهولاء المواطنين.