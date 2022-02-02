اليوم السابع
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القوى العاملة: توفير 120 فرصة عمل برواتب مجزية ببورسعيد

الأربعاء، 02 فبراير 2022 08:39 ص
القوى العاملة: توفير 120 فرصة عمل برواتب مجزية ببورسعيد وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد عن توفير 120 فرصة عمل بأحد شركات المواد الغذائية من خلال اليوم المفتوح للتوظيف ، الذي يقام اليوم الأربعاء بمرتبات مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن ، فضلا عن مزايا التأمين الطبي والاجتماعى ، التأمين على الحياة وفرص للترقي ووسيلة انتقال.
 
وقال السيد السنجابي مدير المديرية أن فرص العمل المطلوبة تتمثل في مدير فرع، ومساعد مدير فرع ، ومشرف منسقي ممرات ، ومشرف بقالة، ومشرف لحوم ، ومشرف خضار وفاكهة ، ومشرف كاشير ، ومشرفFMC ، وكاشير، وموظفFMC ، ومنسق ممرات، وموظف مالتي ومجمدات، وبائع خضار وفاكهة، وبائع بقالة، و بائع لحوم(بلدي)، وبائع مخبوزات، وخباز، وشيف بيتزا، ومشرف باريستا، وموظف باريستا، ومشرف أمن، وموظف أمن، ومراقب كاميرات، وفني تبريد وتكييف، وموظف خدمات ، ومساعد خدمة عملاء.
 
وأوضح مدير المديرية أنه يشترط في المتقدم أن يوضح موقفه من التجنيد ، والسن من 20 إلي 45 سنة ، مشيرا إلي أن التقديم علي الوظائف المذكور لمجموعة أولاد رجب  لفرعها ببورتو ببورسعيد.
 
ونوه مدير المديرية إلي أن تقديم الطلبات تقدم اليوم الأربعاء بمقر مديرية القوي العاملة ببورسعيد، حى الضواحي بجوار مساكن بنك الاسكان ومدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين ، أمام مبني التامينات الاجتماعية للقطاع الحكومي، مشيرا إلى إمكانية الاستعلام: 01148222992/01066631744/01013411124
 
 

القوى العاملة

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وظائف القوى العاملة

مديرية القوى العاملة ببورسعيد

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