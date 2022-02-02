اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 فبراير 2022 10:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: بدء سريان قانون "تنظيم علاقات العمل" الجديد بالإمارات

الأربعاء، 02 فبراير 2022 08:41 ص
القوى العاملة: بدء سريان قانون "تنظيم علاقات العمل" الجديد بالإمارات وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.
 
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبو ظبى يكشف عن بدء سريان قانون "تنظيم علاقات العمل" الجديد اعتباراً من اليوم الأربعاء، ويضمن القانون كفاءة سوق العمل وتعزيز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازى مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل.             
 
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبو ظبى: إن القانون الجديد من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفى علاقة العمل، ويهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل فى الدولة، من خلال ضمان الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة، لاسيما أنه أوجد منظومة متطورة من الآليات التى من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
 
ويتضمن المرسوم بقانون الذى أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، نهاية العام الماضى 2021 حقوق طرفى علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول الى هذه الحقوق والحصول عليها، كما يدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ويدعم أيضا القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يعزز كفاءة وانتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، فضلاً عن تمكين المرأة في السوق.
 
ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة أبرزها عدم جواز استعمال صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته، وحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.

القوى العاملة

التمثيل العمالي بأبوظبى

قانون تنظيم علاقات العمل بالامارات

المصريين العاملين بالامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: تحصيل 1.4 مليون جنيه مستحقات حل الشكاوى العمالية بجدة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 10:10 ص

القوى العاملة: 75 متدربا يبدأون التدريب التحويلى على 4 مهن بقنا

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 09:36 ص

القوى العاملة: تعيين 6303 شباب واستخراج 2863 شهادة قياس مهارة بالشرقية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 09:06 ص

القوى العاملة تعلن تحصيل 78 ألف جنيه مستحقات مصرى فى جدة

الإثنين، 31 يناير 2022 12:21 م

القوى العاملة: تعيين 108 شباب وصرف 372 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

الإثنين، 31 يناير 2022 11:23 ص

القوى العاملة: اليوم آخر موعد للتقديم على 37 فرصة عمل بليبيا

الإثنين، 31 يناير 2022 11:08 ص

القوى العاملة: غدا انتهاء التقديم على 37 فرصة عمل فى ليبيا

الأحد، 30 يناير 2022 10:29 ص

القوى العاملة: تعيين 2446 شابا منهم 25 "قادرون باختلاف" فى القليوبية

الأحد، 30 يناير 2022 10:16 ص

القوى العاملة: تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات طبيب مصرى بجدة

السبت، 29 يناير 2022 12:08 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة