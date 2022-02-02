القبض على مدمن بمنطقة المطرية بعد تعديه على والدته بالضرب

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "الفيس بوك" متضمناً استغاثة سيدة من ابنها لتعديه عليها وعلى شقيقته بالضرب، وأخذ مبالغ مالية عنوة لشراء مواد مخدرة.

بالفحص أمكن التوصل (للسيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبسؤالها أفادت بتضررها من (ابنها– له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليها وعلى شقيقته بالضرب بصورة متكررة وإحداث إصابات بشقيقته لطلب المال لتعاطى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، كما تبين سابقة علاجه بإحدى مصحات علاج الإدمان، وعودته لتعاطى المواد المخدرة مرة أخرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات معه.