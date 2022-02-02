اليوم السابع
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القبض على بائع لاتهامه بالتورط فى أعمال خادشة للحياء بالحوامدية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 06:21 م
القبض على بائع لاتهامه بالتورط فى أعمال خادشة للحياء بالحوامدية ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائع لاتهامه بالتورط في أعمال خادشة للحياء بالشارع، وتصويره من جانب فتاة أثناء إتيان تلك الأفعال، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا يفيد اتهام أحد الأشخاص بالتورط في أعمال خادشة للحياء بالشارع، وتصوير فتاة له خلال تلك الأعمال.

 

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه بائع، وبإعداد الأكمنة تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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