الفاتيكان: نقلت لرئيس البرلمان قلق البابا فرنسيس على لبنان واللبنانيين

بيروت أ ش أ

قال وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد جالاجير، إنه نقل لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، اهتمام قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وقلقه على لبنان واللبنانيين فى هذه الظروف.

جاء ذلك فى تصريحات له عقب لقاءه، برئيس مجلس النواب نبيه بري، فى مقر رئاسة المجلس بعين التينة، مؤكدًا أن اللقاء كان إيجابيًا وصريحًا وتم خلاله استعراض الأوضاع العامة وآخر المستجدات فى البلاد.

وأضاف جالاجير أنه كان مهتمًا بمعرفة رؤية وآراء رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدًا أنها آراء مستنيرة.

وعبر عن اعتقاده بأن هناك فرصة للتقدم إلى الأمام من خلال الحوار بين الأطراف السياسية المتعددة فى لبنان، معتبرًا أن اللقاء يساهم فى فهم طبيعة التحديات التى يواجهها لبنان واللبنانيون.

ودعا، اللبنانيين إلى عدم فقد الأمل خاصة فى هذه اللحظات الصعبة على الجميع.