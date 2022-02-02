العراق والبحرين الأعلى.. تباين إصابات كورونا اليومية بعدد من الدول العربية

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سجلت عدد من الدول العربية، اليوم /الأربعاء/، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 آلاف و92 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات 695 الفا و217 إصابة، كما سجلت شفاء 4 آلاف و604 حالات ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 649 ألفا و334 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و943 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 8 آلاف و173 إصابة، فيما تم تسجيل 4 آلاف و176 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 333 ألفا و174 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس عند حاجز 1408 حالات؛ وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض، 4 آلاف و371 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 438 ألفا و303 إصابات، كما سجلت شفاء 1114 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 394 ألفا و412 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 6 آلاف و35 حالة، وذلك عقب تسجيل 7 حالات وفاة جديدة .

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 2163 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 849 ألفا و305 إصابات، كما سجلت شفاء 1303 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 779 ألفا و466 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2251 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 8 آلاف و293 إصابة، وتماثل 6 آلاف و333 حالة للشفاء، بالإضافة لتسجيل 25 وفاة جديدة.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة 13 وفاة، و10 آلاف و374 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2172 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.