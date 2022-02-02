اليوم السابع
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العراق: مقتل 5 إرهابيين من عناصر داعش بضربة جوية فى نينوى

الأربعاء، 02 فبراير 2022 09:30 ص
العراق: مقتل 5 إرهابيين من عناصر داعش بضربة جوية فى نينوى الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، مقتل خمسة إرهابيين من عصابات تنظيم (داعش) في ضربة جوية بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية تابعت مجموعة إرهابية داخل أحد الكهوف في صحراء الحضر جنوبي محافظة نينوى، موضحة أنه بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت قيادة القوة الجوية ضربات جوية بواسطة طائرات F_16 استهدفت خلالها هذا الكهف بصورة دقيقة، أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين من عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية بجميع تشكيلاتها تتابع حركة المجرمين للقضاء عليهم بشكل مستمر حتى لا يكون لهم أمان في أرض العراق.


العراق

داعش

نينوى

الارهاب

صحراء الحضر

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