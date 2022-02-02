العاهل الأردنى: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة

كتب محمد جمال

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة، مجددًا إدانته للاعتداءات الحوثية على السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردنى، اليوم/الأربعاء/، مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، حيث شدد الملك عبدالله الثانى، على متانة العلاقات التي تجمع الأردن والسعودية، محملاً رئيس مجلس الشورى السعودى، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.



وأكد العاهل الأردني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع السعودية في المجالات كافة، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم.

يذكرأن، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه الإمارات، تمّ اعتراضه وتدميره من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان، مُؤكداً تضامن ووقوف بلاده المُطلق إلى جانب الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها الشقيق.