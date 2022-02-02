اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة السعودية تسجل 4092 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:11 م
الصحة السعودية تسجل 4092 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة اختبارات كورونا ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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سجلت وزارة الصحة السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية 4092 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافى 4604 حالات و1002 من الحالات الحرجة، وحالتى وفاة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بينت الإحصائية أن إجمالى عدد الإصابات في المملكة بلغ 695217 إصابة،  فيما وصل عدد حالات التعافى إلى 649334 حالة، والحالات النشطة 36940 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى "8943" وفاة .

ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

 


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