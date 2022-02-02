السيطرة على حريق بـ"سوق البالة" فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق نشب بمخلفات في سوق الملابس المستعملة "البالة" نطاق حي العرب.



تلقت الحماية المدنية إخطارًا يفيد باندلاع حريق بمخلفات في سوق الأسماك القديم، فتوجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى مناطق مجاورة.



وتحرر محضر بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات المادية، والوقوف على ملابسات الحادث.



آثار الادخنه



آثار دخان الحريق



جانب من آثار الأدخنة