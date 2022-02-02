اليوم السابع
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"السراب العلوى".. ظاهرة ضوئية نادرة الحدوث فى مصر.. صور

الأربعاء، 02 فبراير 2022 06:54 م
"السراب العلوى".. ظاهرة ضوئية نادرة الحدوث فى مصر.. صور ظاهرة ضوئية نادرة الحدوث
كتب محمود راغب

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حدثت صباح اليوم ظاهرة نادرة الحدوث تسمى السراب العلوى Fata Morgan وهى من شكل نادر ومعقد من السراب يحدث تشوه كبير للكائن او الجسم وغالبا ما يصعب التعرف عليه.
 
عادة ما تحدث Fata Morgan فى الأماكن القطبية أو فى الصحاري. قد يشمل أى نوع من الأشياء البعيدة ، بما فى ذلك القوارب والجزر والساحل. 
 
فى كثير من الأحيان ، تنتهى Fata Morgana بسرعة. وهى عبارة عن عدة صور مقلوبة (مقلوبة) ومنتصبة على (الجانب الأيمن لأعلى) ومكدسة فوق بعضها البعض وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب. 
 
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن التفسير العلمى للظاهرة: تحدث هذة الظاهرة نتيجة انحراف الاشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة فى انقلاب حرارى شديد الانحدار حيث تكونت مجرى جوي.
 
(الانقلاب الحرارى هو حالة الغلاف الجوى حيث يوجد هواء أكثر دفئًا فى طبقة محددة فوق طبقة من الهواء الأكثر برودة بشكل ملحوظ. وهذا الانقلاب الحرارى هو عكس ما هو عليه عادةً ؛ يكون الهواء عادةً أكثر دفئًا بالقرب من السطح ، ويكون أكثر برودة على مستوى اعلى.)
 
وفى حالات الطقس الهادئ ، قد تستقر طبقة من الهواء الأكثر دفئًا على هواء أكثر برودة وكثافة ، وتتشكل قناة جوية تعمل كعدسة تنكسر الاشعة الضوئية من خلالها، وتنتج سلسلة من الصور المقلوبة والمنتصبة. و تتطلب Fata Morgana وجود قناة ؛ لا يكفى الانقلاب الحرارى وحده لإنتاج هذا النوع من أنواع السراب. بينما يحدث الانقلاب الحرارى غالبًا دون وجود مجرى جوى ، لا يمكن أن توجد مجرى جوى دون أن يكون هناك انعكاس حرارى أولاً.
 
وقالت : وتم إبلاغ صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم صباحا بحدوث هذه الظاهرة الجوية عند خليج السويس وظهرت السفن بشكل مرتفع ومقلوب فى الافق على سطح البحر وسرعان ما تلاشت هذه الظاهرة.
 
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