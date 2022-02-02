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السجن 5 سنوات لمندوبى شركة بتهمة تزوير تذاكر دخول المتحف المصرى والأهرامات

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:47 م
السجن 5 سنوات لمندوبى شركة بتهمة تزوير تذاكر دخول المتحف المصرى والأهرامات محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحي

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين أحمد أحمد الشيوخ وأحمد رسمي الجمل، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج، بمعاقبة مندوبين شركة بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير 110 تذاكر دخول للمتحف المصرى والاهرامات.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من أمن المتحف المصرى أفاد فيه باكتشافه عدد من تذاكر دخول المتحف بحوزة مرشد سياحى، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات،  أن المرشد اشترى التذاكر من شخص تابع لإحدى الشركات التى تبيع تذاكر دخول المناطق الاثرية لشركات السياحة بسعر مخفض، وأن المرشد لم يكن يعلم أنها مزورة.

تم القبض على المتهمين وأمرت النيابة بحبسهم وإخلاء سبيل المرشد، وتم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها.

 


جنايات القاهرة

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