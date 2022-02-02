اليوم السابع
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الرعاية الصحية تطلق برامج تدريبية لتنمية مهارات تمريض الرعايات المركزة بالأقصر

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:34 م
الرعاية الصحية تطلق برامج تدريبية لتنمية مهارات تمريض الرعايات المركزة بالأقصر الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من البرامج التدريبية للطواقم التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
 
وأشارت الهيئة، إلى أن البرامج التدريبية استهدفت الطواقم التمريضية بأقسام الرعايات المركزة بالمستشفيات التابعة للهيئة في الأقصر، بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة بما يضمن توفير رعاية صحية ذات جودة عالمية للمرضى.
 
وأضافت، أن البرامج شملت التدريب على (أخلاقيات مهنة التمريض، مهارات الإتصال الجيد، التسجيل الإلكتروني لبيانات المرضى، حزم الإجراءات الوقائية بأقسام الرعايات المركزة، كيفية قياس العلامات الحيوية للمرضى بالرعايات المركزة، الرعاية التمريضية التخصصية لمرضى السكري أو الفشل الكلوي أو الغيبوبة الكبدية، استخدامات أجهزة الصدمات الكهربائية والتنفس الصناعي، إضافة إلى التدريب العملي على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي).
 
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تستثمر في القوى البشرية من العاملين بها سواء من الأطقم الطبية والإدارية من خلال عمليات التدريب والتطوير المستمر، ما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمرضى، وصولًا لتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.
 
وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن هذا التدريب يستهدف رفع كفاءة وتنمية المهارات الفنية للتمريض العامل في مجالات الرعايات المركزة والطوارئ والرعاية الحرجة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة لتقديم أفضل خدمات الرعاية التمريضية للمرضى بالمستشفيات، ما يضمن الحفاظ على نظام صحي متكامل قوي بكل أطرافه قادر على توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية المتميزة بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية في جودة الخدمة.

الرعاية الصحية

التمريض

التأمين الصحى

هيئة الرعاية الصحية

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