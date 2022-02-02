الرئيس الفرنسى يلتقى رؤساء وممثلى الكنائس الشرقية بفرنسا

كتب: محمد الأحمدى

شارك الأنبا مارك أسقف باريس وشمالى فرنسا فى الاجتماع الذى عقده الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى قصر الإليزيه، مع رؤساء وممثلى الكنائس الشرقية الموجودة فى فرنسا بحضور بعض السفراء من بينهم السفير المصري بفرنسا علاء يوسف، وذلك لعرض جهود فرنسا لمساندة مسيحيى الشرق.

والتقى نيافته ضمن الاجتماع بالرئيس الفرنسى والسيدة الأولى بريچيت ماكرون، والسفير المصرى، وجون كريستوف بوسيل مسؤول الأديان بوزارة الخارجية الفرنسية.

وشهد اللقاء منح الرئيس ماكرون وسام الشرف للمونسينيور باسكال جولنيش، رئيس جمعية "أوفر عمل" لمساندة مسيحيي الشرق.



الرئيس الفرنسى مع رؤساء الكنائس



إيمانويل ماكرون