الرئيس التونسى يبحث مع وزير الدفاع ضرورة تطوير إمكانية القوات المسلحة التونسية

كتب: أحمد جمعة

استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، عماد مميش، وزير الدفاع في الحكومة التونسية.

وأثنى الرئيس التونسى في بداية الاجتماع – بحسب بيان الرئاسة التونسية - على الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة التونسية في الحفاظ على تونس وعلى مؤسسات الدولة.

وتناول اللقاء مساهمات الجيش التونسي في مختلف المجالات، ومنها مجابهة جائحة كوفيد-19 وتأمين الامتحانات والانتخابات وعمليات الإنقاذ، كما تم التأكيد، بالمناسبة، على جاهزية القوات المسلحة التونسية وضرورة تطوير إمكانياتها المادية.