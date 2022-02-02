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الرئيس التونسى يبحث مع وزير الدفاع ضرورة تطوير إمكانية القوات المسلحة التونسية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 08:39 م
الرئيس التونسى يبحث مع وزير الدفاع ضرورة تطوير إمكانية القوات المسلحة التونسية الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل وزير الدفاع
كتب: أحمد جمعة

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استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، عماد مميش، وزير الدفاع في الحكومة التونسية.

 

وأثنى الرئيس التونسى في بداية الاجتماع – بحسب بيان الرئاسة التونسية - على الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة التونسية في الحفاظ على تونس وعلى مؤسسات الدولة.

 

وتناول اللقاء مساهمات الجيش التونسي في مختلف المجالات، ومنها مجابهة جائحة كوفيد-19 وتأمين الامتحانات والانتخابات وعمليات الإنقاذ، كما تم التأكيد، بالمناسبة، على جاهزية القوات المسلحة التونسية وضرورة تطوير إمكانياتها المادية.


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