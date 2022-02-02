أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.
وأكدت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.
يذكرأن، قررت الولايات المتحدة إرسال طائرات مُقاتلة ومُدمرة تحمل صواريخ موجهة من الجيل الخامس، إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات في اليمن.
جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة هجمات الحوثيين الأخيرة على الإمارات التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وكانت بمثابة تهديد للقوات المسلحة الأمريكية والإماراتية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية.
وجدد وزير الدفاع الأمريكي، بحسب البيان، إدانته الشديدة لهذه الهجمات والتزامه بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات.
واستعرض أوستن خلال المكالمة مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع الأمريكية لدعم الإمارات العربية المتحدة، وتشمل "إرسال المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأمريكية و"يو أس أس كول" للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل التوقف في ميناء في أبوظبي".
ويشمل التعاون الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر، والتعاون في مجال الدفاع الجوي.
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