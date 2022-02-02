جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة هجمات الحوثيين الأخيرة على الإمارات التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وكانت بمثابة تهديد للقوات المسلحة الأمريكية والإماراتية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي، بحسب البيان، إدانته الشديدة لهذه الهجمات والتزامه بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات.

واستعرض أوستن خلال المكالمة مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع الأمريكية لدعم الإمارات العربية المتحدة، وتشمل "إرسال المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأمريكية و"يو أس أس كول" للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل التوقف في ميناء في أبوظبي".

ويشمل التعاون الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر، والتعاون في مجال الدفاع الجوي.