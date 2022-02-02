وأكدت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.