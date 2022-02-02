

وأوضح رئيس السلطة المستقلة الجزائرية للانتخابات، محمد شرفي - في تصريحات صحفية اليوم /الأربعاء/ - أن غالبية المرشحين من الشباب وممن تقل أعمارهم عن الستين سنة.



وأضاف شرفي أنه تم قبول 475 ملفًا للترشيح من أصل 503 ملفات مودعة عبر 58 ولاية، حيث سيخوض أصحاب هذه الملفات هذه الانتخابات للظفر بأصوات كتلة انتخابية تبلغ 27 ألفًا و151 ناخبًا.



يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تتولى تعزيز النظام الانتخابي والإشراف على العمليات الانتخابية، ومراقبتها وتنظيمها وإجرائها.