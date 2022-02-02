اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 فبراير 2022 04:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تعلن القبض على 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى عمليات عسكرية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:28 م
الجزائر تعلن القبض على 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى عمليات عسكرية الجيش الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الجزائر القبض على 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و109 مهاجرين غير شرعيين فى عمليات عسكرية على مستوى الأراضى الجزائرية خلال أسبوع.
 
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش الجزائري تمكنت، خلال الفترة من 26  يناير الماضي وحتى الأول من فبراير الجاري، من ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات بحث وتمشيط في عدد من الولايات الجزائرية..كما نجحت في ضبط 37 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن واحد، وأكثر من 355 ألف قرص مخدر.
 
وأشارت إلى أن قوات حرس السواحل تمكنت من القبض على 109 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية، فضلا عن ضبط 10 أطنان من خليط الذهب، وعدد من الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.

الجزائر

الدفاع الجزائريه

اخبار الجزائر

الجماعات الارهابيه

عناصر دعم للجماعات الارهابيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة