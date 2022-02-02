الجزائر تشارك في أعمال مؤتمر رؤساء الدفاع لدول أفريقيا اليوم بروما

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مشاركة اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية، ممثلاً عن الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، في أعمال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022، الذي يجمع رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا، والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، والذي انطلق الثلاثاء ويستمر حتى 4 فبراير الجاري بالعاصمة الإيطالية روما.

وأوضحت الوزارة الجزائرية - في بيان - أن هذا المؤتمر الذي يرفع شعار "استثمار مشترك لمستقبل مشترك"، يهدف إلى الوقوف على التحديات الراهنة التي تواجهها القارة الأفريقية، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية.

كما يبحث المشاركون سبل اجتثاث الإرهاب، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها، إضافة إلى محاور أخرى مترابطة تتعلق بالتحديات المناخية وعلاقتها بالفقر والمجاعة، وكذلك مواجهة أخطار التطرف والعنف.