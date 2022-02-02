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أكرم القصاص
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الجزائر: تسجيل 1403 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:09 ص
الجزائر: تسجيل 1403 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لقاح كورونا - ارشيفية
ا ش ا

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الثلاثاء تسجيل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.. فيما تماثل 807 مرضى للشفاء.
 
وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 253 ألفا و520 إصابة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 168 ألفا و522 شخصا.
وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و593 وفاة، فيما يتواجد حاليا 39 مريضا في العناية المركزة.
 
كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 8 ولايات من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 10 ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وسجلت 30 ولاية 10 حالات فما فوق.
 

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