التقرير الطبى يكشف إصابات 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب الميراث بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف التقرير الطبي للمصابين في مشاجرة نشبت بين 5 أشخاص بكرداسة، بسبب خلافات الميراث، إصابة فني صيانة بجرح قطعي بالظهر، وكدمات بالرأس، وإصابة زوجته بجرح قطعي بالأنف واليد، وإصابة ابنهما البالغ من العمر 16 سنة بطعنة نافذة بالصدر، ويتلقى العلاج بمستشفى قصر العيني.

كما أصيب الطرف الثاني "سائق" بجروح بالوجه، وإصابة زوجته بجروح وكدمات بالوجه.

ونشبت مشاجرة بين 5 أشخاص مما أسفر عن إصابتهم في كرداسة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن خلافات متعلقة بالميراث أدت إلى نشوب المشاجرة، تم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين فنى صيانة وزوجته وابنه، وبين سائق" وزوجته.

وتوصلت التحريات التي اشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى أن الطرفين تبادلا الاعتداء، مما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات أن السائق شقيق زوجة فني الصيانة، وأن خلافات متعلقة بالميراث، أدت إلى نشوب المشاجرة، وتداول فني الصيانة مقطع فيديو للمشاجرة، ونشره عبر موقع فيسبوك.

تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.