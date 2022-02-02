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التعليم: توقيع الطالب وولى أمره إقرار عدم حيازة المحمول بامتحان الثانوية 2022

الأربعاء، 02 فبراير 2022 10:12 م
التعليم: توقيع الطالب وولى أمره إقرار عدم حيازة المحمول بامتحان الثانوية 2022 امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم يلتزمون بالتوقيع على الإٌقرار المرفق بمشتملات استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والخاص بعدم حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى، داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزارى المنظم.
 
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور  الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.
 
جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.
 
وأوضحت الوزارة، يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين، وأخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد  المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.
 
وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي  إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب  وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد  مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الدور الاول للثانوية

مواعيد امتحانات الدور الاول للثانوية العامة

اخبار مصر

رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة

اقرار عدم حيازة المحمول

امتحانات الثانوية العامة 2022

اليوم السابع بلس

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