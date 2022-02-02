التعليم توضح المواد المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة 2022

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواد امتحان طلاب الثانوية العامة 2022، موضحة أنه يؤدى الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 2022، الامتحان فى المواد العامة والتخصصية التى تضاف إلى المجموع والمواد العامة التى لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب على النحو التالى:

ـ المواد العامة التى تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب وتشمل" اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية".

ـ المواد العامة التى لا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب وتتضمن" التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء".

ـ المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع لطلاب الشعبة الأدبية وهى" التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.

ـ المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع لطلاب الشعبة العلمية" علوم" الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية.

ـ المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع لطلاب الشعبة العلمية" الرياضيات" الفيزياء والكيمياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية".

وشددت الوزارة على أنه بالنسبة للغة الأجنبية يؤدى الطلاب الامتحان فى اللغة الأجنبية التالية" الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية" كلغة أولى، ويؤدى الطلاب الامتحان فى إحدى اللغات التالية كلغة ثانية وتتضمن " الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو الإيطالية أو الصينية، وإذا كانت اللغة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هى اللغة الإنجليزية يتعين على الطالب أداء الامتحان فى اللغة الأجنبية الثانية فى لغة من بين اللغات الأتية" الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو الإيطالية أو الصينية، كما يؤدى الطالب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التى أدى فيها الامتحان فى الصفين الأول والثانى الثانوى ولا يجوز تغييرها مطلقا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وآخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.