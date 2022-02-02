البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا فيلوباتير بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، اليوم الأربعاء، الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، الذى عرض على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالعمل الرعوى فى الإيبارشية.

وفى سياق متصل، يستأنف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بالمقر الباباوى وسط الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان قداسته أعلن خلال آخر عظة له فى شهر ديسمبر عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعى خلال شهر يناير بالكامل، مضيفا أنه يستأنف أول فبراير ربما بحضور الشعب، قائلا: "سنتوقف عن اجتماعنا خلال شهر يناير كالمعتاد، لأنه شهر الأعياد كلها ونحتفل فيه، وبعدها تأتى فى آخره إجازة نصف العام، وبنعمة ربنا نعود يوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وإذا كانت الأمور مواتية نرجع بحضور شعبي بدلًا من المُحاضرات الت على الهواء التي بدون الشعب."