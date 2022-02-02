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البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية اليوم بعد توقف شهر

الأربعاء، 02 فبراير 2022 08:00 ص
البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية اليوم بعد توقف شهر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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يستأنف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بالمقر الباباوى وسط الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قداسته أعلن خلال آخر عظة له فى شهر ديسمبر عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعى خلال شهر يناير بالكامل، مضيفا أنه يستأنف أول فبراير ربما بحضور الشعب، قائلا: "سنتوقف عن اجتماعنا خلال شهر يناير كالمعتاد، لأنه شهر الأعياد كلها ونحتفل فيه، وبعدها تأتى فى آخره إجازة نصف العام، وبنعمة ربنا نعود يوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وإذا كانت الأمور مواتية نرجع بحضور شعبي بدلًا من المُحاضرات الت على الهواء التي بدون الشعب."

جدير بالذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

ومع بداية جائحة كورونا لجأ قداسة البابا تواضروس الثانى إلى إلقاء العظة الأسبوعية أون لاين من داخل المقر الباباوى دون حضور شعبى.


الكنيسه الارثوذكسيه

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