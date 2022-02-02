اعرف موعد جامعتك للتقدم لوظيفة مندوب مساعد من الذكور بمجلس الدولة

كتب - أحمد عبد الهادى

قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الإعلان لآول مرة عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والحقوق من الجامعات المصرية.

وننشر مواعيد تلقي ملفات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة 2021 وهى كالتالى:-

- جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 19 فبراير.

- جامعة عين شمس يوم الاحد الموافق 20 فبراير.

- جامعة جامعة الإسكندرية - كليات الدراسات الاسلامية والعربية بنات جامعة الازهر يوم الاثنين الموافق 21 فبراير.

- جامعة السادات - جامعة طنطا- جامعة الازهر فرع طنطا يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنوفية يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير.

- أكاديمية الشرطة - جامعة حلوان يوم الخميس الموافق 24 فبراير.

- جامعة الازهر فرع أسيوط - جامعة المنصورة يوم السبت الموافق 26 فبراير.

- جامعة أسيوط - جامعة جنوب الوادي يوم الاحد الموافق 27 فبراير.

- جامعة الازهر فرع القاهرة - جامعة المنيا- جامعة أسوان يوم الإثنين الموافق 28 فبراير.

- جامعة الازهر فرع تفهنا الإشراف - جامعة الأزهر فرع دمنهور- جامعة بنها يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.

- جامعة الزقازيق - جامعة سوهاج يوم الأربعاء الموافق 2 مارس.

- جامعات آخرى - التخلفات يوم الخميس الموافق 3 مارس.

وأعلن الامين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.