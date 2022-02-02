"احمى نفسك".. السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى يعرضك للعقوبة

كتب أحمد عبد الهادي

زادت فى الآونة الأخيرة العديد من الخلافات بين المواطنين وبعضهم على مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت تتواجد داخل كل منزل مصرى، بداية من القرية وحتى المدن، فظهرت جرائم السب والقذف على فيس بوك وواتس آب وتويتر وإنستجرام وتيليجرام وغيرها، ووضع قانون عقوبات مبادئ مهمة لمنع جرائم السب والقذف.

ويقدم "اليوم السابع" شروط إثبات جريمة السب والقذف والعقوبات التي يتعرض لها من سب أو تعرض بما لا يجوز التلفظ به لأحد على مواقع التواصل الاجتماعى فى السطور الآتية:

* إثبات جريمة السب على الإنترنت

- وجود برينت سكرين يتضمن كلام الجانى للمجني عليه.

- وجود نسخة من صفحة مرتكب الفعل.

* عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي

- الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد إزعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

- الحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.

- تعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقها المجني عليه في قضايا التشهير.