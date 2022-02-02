إصلاح كسر ماسورة مياه بالبساتين وأخرى بحلوان

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين، برئاسة اللواء أحمد جودة، حملة لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة، حيث تم تجريد ورفع مخلفات القمامة والأتربة بشارع الخمسين وإزالة الأتربة من طريق الاتوستراد إلى جانب إصلاح كسر ماسورة مياة أمام عمارة رقم 11/4 الشطر السابع وإصلاح ماسورة صرف صحي أمام عمارة رقم 130 وعمارة رقم 81 عمارات صقر قريش وتم الانتهاء من الإصلاح بالتنسيق مع الاجهزة المعنية.

واستكمالا لأعمال رفع كفاءة أحياء المنطقة الجنوبية قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة و تركيب كشافات ليد بشارع الجبل ومدينة الموظفين كما تم تكثيف أعمال النظافة عن طريق حملات استهدفت شارع إسماعيل كامل وركن فاروق وشارع رايل كما تلقت غرفة العمليات بالحي بلاغا بشأن وجود كسر ماسورة مياه أول طريق المصانع بمنطقة عزبة زين حيث تم التنسيق مع مرفق المياه للامتهاء من اعمال التصليحات.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بالتنسيق مع إدارة الحدائق والتشجير باستكمال تقليم وتهذيب الأشجار وإزالة المتهالكة بكورنيش النيل امام المجلس القومي للسكان وتم رفع المخلفات من قبل هيئة النظافه .

كما تم شن حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة الخدمات واستعادة المظهر الحضارى من خلال استكمال أعمال تطوير ورصف شارع مطر من شارع الفيوم تيسيرا على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢