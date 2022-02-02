إزالة مخالفات بناء وتعديات بالعياط وأوسيم ومنشاة القناطر

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة مجهودات ازاله التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن مركز ومدينة أوسيم أزال حالة بناء بلوك بالطوب الأبيض على مساحة (120 متر تقريباً ) "تعدي على الأرض الزراعية" بالمخالفة للقانون بقرية سقيل بمركز أوسيم بمتابعه من الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، كما قام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزاله مخالفات إقامة أكشاك بالمخالفة بنطاق منطقه برقاش وذلك بمتابعة من محمد عبد الراضي رئيس المركز.

كما قام مركز العياط بإزالة جمالون حديد فى المهد بمساحة 3 قيراط "252 متر تقريبا"، بقرية البرغوتى التابعة للوحدة المحلية بالقطورى وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك بمتابعه من محمود فؤاد رئيس مركز العياط.

وأكدت محافظة الجيزة، أنه جارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.