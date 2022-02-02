اليوم السابع
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إحباط محاولة تهريب مناظير طبية داخل مواسير الحقائب عبر المطار.. صور

الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:32 م
إحباط محاولة تهريب مناظير طبية داخل مواسير الحقائب عبر المطار.. صور رجال الجمارك و المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة كمية من المناظير الطبية ومستلزماتها، بحوزة راكب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.
 
 أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
 
قام احمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2،  بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد قاع سحري أسفل الحقائب وبفتحه وجد بعض المناظير الطبية ومستلزماتها.
 
تلاحظ للمأمور و مدير الحركة وجود مواسير اضافية ملصقة بمواسير الحقائب فقاما بفك المسامير وفتحها، مما أسفر عن ضبط كميات أخري من مستلزمات المناظير الطبية، وبلغ الإجمالي بعد العد والجرد 151 قطعة من المناظير ومستلزماتها بواسطة لجنة مكونة من محمود عبد المطلب، وهدي محمد حسين مامورا الجمرك، تحت اشراف محمد الهادي مدير الحركة.
 
امر احمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
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