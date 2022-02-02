أول مركز لإصدار فواتير كهرباء إلكترونيا بالصعيد يقضى على تدخل العنصر البشرى

كتبت رحمة رمضان

كشف أسامة عبد الهادى نائب رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء للقطاع التجارى أن الشركة تضم أول مركز إلكترونى لإصدار فواتير استهلاك الكهرباء لمحافظات الصعيد، موكدا أن المركز يتمتع بأحدث أجهزة الطباعة ومراجعة الفواتير إلكترونيا للقضاء تماما على مشاكل الفواتير.

وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة قبل إصدارها لاعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى مركز إصدار فواتير الاستهلاك وفر على الشركة مبالغ مالية ضخمة كانت تنفق على الطباعة بمطابع الأهرام بالقاهرة بالإضافة إلى تكلفة نقلها للمحافظات.

وأشار عبد الهادى إلى أن فاتورة الكهرباء تعتمد على تسجيل قراءة العدادات بواسطة برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين للشركة، مشيرا إلى أن مراجعة الفواتير تتم آليا بدون تدخل العنصر البشرى.