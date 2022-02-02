أمين عام المجلس الإسلامى بجنوب السودان يشيد بموضوع مؤتمر الأوقاف

كتب على عبد الرحمن

سلم السفير محمد المعتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان الشيخ الدكتور عبد الله برج روال، أمين عام المجلس الإسلامى بدولة جنوب السودان، اليوم، الأربعاء، دعوة رسمية للمشاركة فى حضور المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، بعنوان: " عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي"، والذى يعقد فى القاهرة فى الفترة من 12 - 13 فبراير الجاري.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور عبد الله برج روال، أمين عام المجلس الإسلامى بدولة جنوب السودان بموضوع مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية ، مشيرًا إلى أنه هذا الموضع يرسخ لثقافة العيش المشترك ، ويعمل على تأصيل وترسيخ عقد المواطنة والحفاظ على الدولة الوطنية.

وأضاف أنه حتى الآن تم التقدم بعدد 31 بحثًا مكتوبًا ضمن محاور مؤتمر المواطنة من بينها : "مفهوم الدولة وتطورها" ، حيث أصل تأصيلًا متكامل الجوانب لقضية تطور الدولة ، و"مشروعية الدولة الوطنية" ، و"عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات" و "دور القوات المسلحة فى ترسيخ المواطنة" و "عقد المواطنة والحماية الاجتماعية" و"عقد المواطنة وأثره فى تحقيق الأمن المجتمعي" و"عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام العالمي" ، وقد ساهم فى إعداد وكتابة هذه البحوث نخبة كبيرة من الكتاب، وقد شرعنا فى تحويل البحوث إلى كتابين يتم طباعتهما ضمن سلسلة (رؤية) ، الأول بعنوان: "عقد المواطنة"، والثانى بعنوان: "تطور مفهوم الدولة"، يصدر أحدهما خلال أيام، والآخر عقب انتهاء أعمال المؤتمر.

كما أكد جمعة، أن هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء وإنما هو مجمع علمى بحثى يشجع الباحثين، كما يتضمن عددًا من الفعاليات المضافة للمؤتمر، حيث يعقب المؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذى تقيمه وزارة الأوقاف بعنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي" المؤتمر الثانى، وهو المجلس التنفيذى لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الاسلامى، ثم المؤتمر الثالث اجتماع اتحاد الأوقاف العربي.