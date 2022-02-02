اليوم السابع
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أبو الغيط عن مشاركة سوريا بالقمة العربية: الأمر لا يبدو كذلك حتى الآن

الأربعاء، 02 فبراير 2022 09:45 م
أبو الغيط عن مشاركة سوريا بالقمة العربية: الأمر لا يبدو كذلك حتى الآن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الجزائر أكدت أن هناك حاجة ملحة لمزيد من المشاورات للتوافق حول تاريخ انعقاد القمة بسبب ظروف كورونا والوضع العربى بصفة عامة.
 
وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أنه بحلول 9 مارس المقبل، سيتاح لوزراء الخارجية العرب أن يتفقوا على التاريخ المقترح من الجزائر بعد المشاورات التي ستقوم بها، وبالتالي فالقمة ستعقد بالجزائر ولكن ليس في شهر مارس.
 
وحول مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة، قال أبو الغيط إن الأمر لا يبدو كذلك حتى هذه اللحظة، ولكن إذا اتفق الدول الأعضاء على منهج محدد من هنا إلى موعد القمة وتوافقوا على التحدث مع الحكم في سوريا، على أن يتجاوب النظام السورى في المقابل مع المواقف العربية، فلا يوجد في هذه الحالة ما يمنع من عودتها.
 
وأوضح أنه إذا لم يتحقق الإطار التوافقي بين المجموعة العربية المتمثلة في 21 دولة عضو بالجامعة العربية من ناحية، وسوريا من ناحية أخرى فالأمور ستبقى على ما هي عليه.

سوريا

ابو الغيط

الجامعة العربية

وزراء الخارجية العرب

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