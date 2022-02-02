أبو الغيط: استقرار المنطقة يتطلب استعادة مسار سياسى لتسوية قضية فلسطين

بيشوى رمزى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط فى ختام زيارته للأردن، إن "استقرار المنطقة يتطلب العمل لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية"؛ جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها أبو الغيط قبيل مغادرته الأردن بعد زيارة استمرت يومين.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، أن الأمين العام حظي خلال الزيارة باستقبال الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط كان حريصا علي الاستماع إلى رؤى ملك الأردن فيما يخص التحديات الإقليمية وسبل التعامل معها، وبالذات فيما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء الفعلي على فرص تحقيق حل الدولتين، بما سيفضى إلى دولة واحدة تقوم على الفصل العنصرى، وهو واقع لا يتمناه أى طرف.

وأوضح المصدر أن الأمين العام كان قد عقد كذلك جلسة محادثات مطولة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تم خلالها تبادل الرؤي ووجهات النظر حول مُجمل الوضع العربي في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، وسُبل تنشيط العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة.

وأوضح المصدر، أن أبو الغيط استعرض فى محادثاته مع الوزير الصفدى حالة العمل العربي المشترك بشكل عام في المرحلة الحالية، مؤكداً علي وجه الخصوص أهمية تنشيط الحضور العربي في البلدان التي تُعاني الأزمات من أجل سد الفراغات التي تنفذ منها الأطراف الإقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ.