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أبو الغيط: اجتماع وزارى الشهر المقبل لمناقشة عودة سوريا للجامعة العربية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 05:41 م
أبو الغيط: اجتماع وزارى الشهر المقبل لمناقشة عودة سوريا للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب بيشوى رمزى

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أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، فى تصريحات له من العاصمة الأردنية عمان، إن "اجتماعا وزاريا سوف يعقد الشهر المقبل للنظر في عودة سوريا للجامعة العربية".
 
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، قد أكد أن تاريخ عقد القمة العربية لم يحدد بعد ولا تزال المشاورات قائمة مع الجزائر لاختيار أفضل توقيت.
 
وأضاف السفير حسام زكى فى مؤتمر صحفي، أن تاريخ انعقاد القمة سيحدد بناء على التشاور بين الدولة المستضيفة وباقي الدول الأعضاء، وتابع قائلا: "ويمكنني القول أنه سيكون بعد شهر رمضان الفضيل".
 
وقال إن الجزائر جاهزة لاستقبال هذا الحدث الكبير وتتشارك مع جامعة الدول العربية الترتيبات لعقد القمة العربية المقبلة.

 


أحمد أبو الغيط

سوريا

الجامعة العربية

اليوم السابع بلس

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