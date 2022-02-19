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12 مليون دولار تراجع بواردات مصر من أشكال الذهب نوفمبر الماضى

السبت، 19 فبراير 2022 11:00 م
12 مليون دولار تراجع بواردات مصر من أشكال الذهب نوفمبر الماضى صادرات - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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شهدت الواردات المصرية من أشكال الذهب تراجعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من أشكال الذهب غير النقدى نحو 31.7 مليون دولار، متراجعة من 43.9 مليون دولار فى شهر نوفمبر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 12.2 مليون دولار، ونسبة تراجع بلغت 27.8%.

 

وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات أشكال الذهب كانت ضمن قائمة أهم السلع التى تراجعت وارداتها خلال تلك الفترة، وعلى رأسها واردات القمح، والتى سجلت نحو 271.9 مليون دولار، بينما كانت نحو 289.7 مليون دولار فى شهر نوفمبر عام 2020، بتراجع بلغ 17.8 مليون دولار، وبنسبة بلغت 6.1%.

 

وتضمنت القائمة التراجعات أيضا سيارات الركوب والتى بلغت قيمة وارداتها نحو 271.7 مليون دولار نوفمبر الماضى، مقابل 321.9 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 50.2 مليون دولار وبنسبة 15.6%، بالإضافة إلى واردات اللحوم التى تراجعت أيضا لتسجل 122.6 مليون دولار، مقابل 156 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 33.4 مليون دولار وبنسبة 21.4%.

 

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 0.5%، حيث بلغت 5.66 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر الماضى، مقابل 5.69 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

 


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