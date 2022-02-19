وشدد ليتشيانج، في تصريحات نقلتها سفارة الصين بالقاهرة، اليوم السبت، على ضرورة دعم التعاون الصيني-العربي، والصيني- الإفريقي بشكل مشترك، وتسريع بناء مجتمع صيني- عربي، وتعزيز "المشروعات التسعة" لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي لتحقيق الحصاد المبكر لأهداف تلك المشروعات.



وثمّن تصريحات الرئيس السيسي بشأن مبادرة الحزام والطريق التي أتاحت دفعة قوية للاقتصاد المصري، وأن مصر مستعدة لمواصلة المشاركة في المبادرة وتسريع تنميتها من خلال توسيع التعاون في مختلف المجالات مع الصين، موضحًا أن الشركات الصينية تتمتع بسمعة طيبة في مصر.



وقال السفير الصيني إنه لم تظهر حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مضيفًا أن الرياضيين والمسئولين المهتمين أشادوا بالتنظيم الجيد لهذه البطولة.