5 أنشطة اقتصادية الأكثر توفيرا للوظائف بالربع الأخير عام 2021.. تعرف عليها

كتب مدحت عادل

أعلن بحث القوى العاملة للربع الرابع عام 2021، قائمة أهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال تلك الفترة، حيث بلغ معدل البطالة 7.4% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.5% فى الربع السابق من عام 2021، بانخفاض قدره 0.1% عن الربع السابق وبارتفاع قدره 0.2% عن الربع المماثل من العام السابق.

وجاء ترتيب أهم الأنشطة الاقتصادية وفقا لما يلى:

نشاط النقل والتخزين جاء فى الصدارة بواقع 133 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021.

نشاط التعليم وفر 104 آلاف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021.

نشاط تجارة الجملة والتجزئة وفر نحو 90 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021.

نشاط الصحة وفر 71 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021 .

نشاط التشييد والبناء وفر 50 ألف مشتغل خلال الرابع من عام 2021.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29.653 مليون فرد مقابل 29.380 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9%، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.234 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,419 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.487 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.166 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 284 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (11) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (273) ألف فرد.