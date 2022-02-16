اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 أنشطة اقتصادية الأكثر توفيرا للوظائف بالربع الأخير عام 2021.. تعرف عليها

الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:00 ص
5 أنشطة اقتصادية الأكثر توفيرا للوظائف بالربع الأخير عام 2021.. تعرف عليها ملتقى توظيف - ارشيفية
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن بحث القوى العاملة للربع الرابع عام 2021، قائمة أهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال تلك الفترة، حيث بلغ معدل البطالة 7.4% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.5% فى الربع السابق من عام 2021، بانخفاض قدره 0.1% عن الربع السابق وبارتفاع قدره 0.2% عن الربع المماثل من العام السابق.

 

وجاء ترتيب أهم الأنشطة الاقتصادية وفقا لما يلى:

 

نشاط النقل والتخزين جاء فى الصدارة بواقع 133 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021.

نشاط التعليم وفر 104 آلاف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021.

نشاط تجارة الجملة والتجزئة وفر نحو 90 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021.

نشاط الصحة وفر 71 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021 .

نشاط التشييد والبناء وفر 50 ألف مشتغل خلال الرابع من عام 2021.

 

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29.653 مليون فرد مقابل 29.380 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9%، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.234 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,419 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.487 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.166 مليون فرد.

 

ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 284 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (11) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (273) ألف فرد.


وظائف

القوى العاملة

النقل والتخزين

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بمناسبة عيد الحب.. مصر صدرت شيكولاتة قد إيه فى عام 2021 ؟ .. جهاز الإحصاء: 80 مليونا و472 ألف دولار صادرات الهدية الأطعم من يناير وحتى نوفمبر الماضى.. منها 7 ملايين و977 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى فقط

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:40 م

كلها فوائد.. جهاز الإحصاء يكشف أبرز واردات مصر من التوابل والأعشاب الطبية بنهاية 2021.. 501 ألف جنيه واردات مصر من الزعفران.. "الذهب الأحمر" النبات الأغلى عالميا.. و26 مليون جنيه واردات العرق سوس

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:00 م

جهاز الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهرى فى ديسمبر 2021

الإثنين، 10 يناير 2022 08:12 ص

الورد المفتح فى الجناين.. جهاز الإحصاء يكشف: مليار و985 مليون جنيه صادرات مصر من النباتات العطرية خلال 9 أشهر من عام 2021.. 251 مليون جنيه فى سبتمبر فقط.. و40 نوعا من أصل 2500 الأشهر فى التصدير

الإثنين، 03 يناير 2022 05:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة