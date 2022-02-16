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14 مهمة بإدارة "الجودة وإسعاد المتعاملين" فى وزارة الكهرباء.. تعرف عليها

الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:30 ص
14 مهمة بإدارة "الجودة وإسعاد المتعاملين" فى وزارة الكهرباء.. تعرف عليها وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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14 مهمة حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لإدارة الجودة وإسعاد المتعاملين التى تم استحداثها مؤخرا فى إطار خطة الوزارة لتقديم خدمة مميزة للمواطن وعدم تكرار شكاوى المواطنين، وهى كالآتي:
 
1- تعتبر إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين بشركات توزيع الكهرباء خطة لتحسين وتطوير الخدمات، وإيجاد آليات للتسهيل على كافة المواطنين من (كبار سن أو ذوى احتياجات خاصة أو مستثمرين) .
 
2-   وضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات من حيث تدريب الموظفيــن ــ قناة تقديم الخدمــة ــ مشاركة المواطنين في وضع اقتراحات لتطوير الخدمات المقدمة.
 
3-  تحسن العلاقة  بين شركات الكهرباء والمشتركين لضمــان تقديم خدمات وفق معاييــر تفوق توقعات المواطنين والتحقق من رضا العملاء.
 
4-  إعداد نموذج موحد لمراكز  خدمة الجمهور تشمل توحيد المحور الهندسي والتكنولوجي وبناء القدرات البشرية و مراقبة  اتاحة الخدمات
 
5-  الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن ولذوي الإعاقة حيث تم التوقيع علي بروتوكول بتاريخ 1-7-2021 تشمل إتاحة خدمة تلقي الشكاوي من ضعاف السمع وصعوبات التخاطب من خلال تطبيق واصل الذي يعمل بلغــة الإشــارة وجاري إتاحة المنصة الإلكترونية لذوي الإعاقـة , كذلـك إتاحة شاشات تعمل باللمس في 25 فرع خدمة .
 
6-  كما تم وضع كبار السن وذوي الإعاقـة في قائمـة الأولوية في المعاينة وتركيب العداد وذلك للمتقدمين لتركيب العدادات الكودية ــ في حالة عدم وجود معوقات.
 
7-  جارى تطبيق معايير لجودة الرد علي الشكــاوي  تشمل المدة الزمنية اللازمة  ــ الإجراءات ــ الآليـة المناسبة للرد علي كل نوعية شكوي وبالتنسيق مع إدارة خدمة المواطنين بوازرة الكهرباء .
 
8-  وضع جدول زمني لتنفيـذ تطبيق معاييــر جودة الخدمــات المقدمــة وقنوات تقديمها تمهيدا لتنفيذ خطة لتحقيق سعادة المتعاملين .
 
9-     الاشتراك في متابعــة وتنفيذ حملات التوعيــة  للخدمات المقدمة يهدف لنشر الوعي بين المواطنين بالمجهودات المبذولـة لقطاع الكهربـاء .
 
10-   المتابعـة الدورية لمؤشرات الأداء وإعداد تقارير متابعــة الخدمات ونسب الإنجاز .
 
11-   تشجيع وبناء قدرات موظفين خدمة العملاء من خلال خطـــة موضوعـة لتعزيز انتماءهم عن طريــق اجراء تقييم شامل لقدراتهم وتدريبهم حيث أنهم اساس لتحقيق جودة الخدمات المقدمة .
 
12-   جاري إعداد ميثاق للمتعاملين يتبنى افضل السياسات العالمية لتوضيح حقوق وواجبات مقدم الخدمة وطالب الخدمة .
 
13-   المتابعـة والإشراف على مراكز الخدمة لشركات التوزيع التابعـة للشركة القابضة والمسئولة عن تقديم الخدمات بصورة مباشرة للمواطنين .
 
14-   التأكيد على عمليات الجودة لكافة الخدمات المقدمة من خلال قنوات تقديم الخدمة (مراكز الخدمـة ــ المنصـة الموحدة لخدمات الكهرباء - 121 ) .
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين بوزارة الكهرباء

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