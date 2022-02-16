ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن الوزير قوله - في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إنه على الرغم من وجود أكاذيب حول حقن ابنه بالهواء، إلا أن هناك الآن المزيد من الآباء الذين يؤمنون باللقاح، وكتب: "لا تزعجوا الآخرين الذين يريدون تطعيم أطفالهم".



وكان خيرى قد شارك مقطع فيديو لابنه رائف، البالغ من العمر ست سنوات، وهو يتلقى التطعيم يوم الأحد الماضي، إلا أن بعض الأشخاص علقوا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان "عرضًا" فحسب، وأن ابنه لم يحصل بالفعل على اللقاح.



ونشرت وزارة الصحة مقطع فيديو لشرح الممرضة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لدحض الادعاءات بأن التطعيم لم يتم بشكل صحيح، حيث أوضحت الممرضة، التي أعطت الطفل الحقنة والتي لم تذكر اسمها، أن لها طريقة معينة في إخفاء الحقنة بيدها بهدف تهدئة الأطفال، مؤكدة أنها لم تزل أي لقاح من الحقنة وتم حقن اللقاح في جسم الطفل.



يشار إلى أن ماليزيا بدأت حملة التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما في 3 فبراير الجارى.



وبحسب أرقام وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 892 ألفا و974 طفلاً في حملة التطعيم، فيما تلقى 246 ألفا و869 طفلاً جرعتهم الأولى حتى يوم أمس الثلاثاء.